وزير الخارجية القطري ينقل تحيات امير قطر إلى الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي مع حسين امير عبداللهيان ، تحيات امير قطر إلى الرئيس الايراني واكد اهمية العلاقات بين البلدين ورحب بسياسة علاقات الجوار النشطة في الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا أمير عبد اللهيان لزيارة قطر.

بدوره نقل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال هذا الاتصال ، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أمير دولة قطر ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية السابقة ، فضلا عن الاستعداد للتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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