إنجلترا تضرب موعدا مع السنغال بثلاثية في مرمى ويلز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل أهداف إنجلترا كل من ماركوس راشفورد (50 و68) وفيل فودين (51). وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية برصيد 7 أهداف، ليضرب منتخب "الأسود الثلاثة" موعدا مع المنتخب السنغالي ثاني المجموعة الأولى في ثمن النهائي، فيما استقر رصيد ويلز عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.

وأجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، مجموعة من التعديلات على تشكيلة فريقه، حيث شارك فيل فودين أساسيا استجابة لمطالب جماهيرية، ولعب في الخط الأمامي إلى جانب كل من ماركوس راشفورد وهاري كين.

وخاض جوردان هندرسون المباراة أساسيا على حساب مايسون مونت، فيما عاد الظهير الأيسر كايل ووكر للتشكيلة بعد شفائه من الإصابة، ليلعب بدلا من كيران تريبييه. وسيطر المنتخب الإنجليزي على أجواء الشوط الأول، وسط دفاع مستميت ومبالغ فيه من قبل المنتخب الويلزي، وانتظر الإنجليز حتى الدقيقة العاشرة لتهديد مرمى منافسه، عندما مرر كين كرة بينية، واجه راشفورد من خلالها الحارس وارد الذي تصدى لمحاولته.

وجرب فودين حظه بتسديدة ضعيفة مرت بجانب القائم القريب في الدقيقة 14، وأطلق راشفورد تسديدة قوية، أبعدها ظهير ويلز نيكو ويليامز برأسه، ما استدعى علاجه في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 36، لم يستطع ويليامز إكمال اللقاء لإصابته بارتجاج بسيط إثر اللقطة السابقة، فدخل مكانه الظهير الأيمن كونور روبرتس.

وأثمرت لعبة مشتركة بين لاعبي المنتخب الإنجليزي، عن وصول تمريرة بيلينجهام إلى فودين الذي سيطر على الكرة قبل أن يسدد فوق المرمى بالدقيقة 38. وفي الوقت بدل الضائع، أطلق المنتخب الويلزي تسديدته الأولى في المباراة عبر جو ألن الذي ذهبت كرته عاليا فوق المرمى.

وخرج قائد المنتخب اليولزي جاريث بيل من اللمعب بين الشوطين لتعرضه إصابة، ليدخل بدلا منه برينان جونسون. لكن المنتخب الإنجلزي تمكن أخيرا من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 50، عبر ركلة حرة مباشرة، نفذها راشفورد بدقة نحو القائم البعيد لمرمى ويلز.

وبعد دقيقة واحدة، أضاف الإنجليز الهدف الثاني، عندما أرسل كين عرضية زاحفة من الجهة اليمنى، تابعها الخالي من الرقابة فودين في المرمى بلمسة مباشرة. ونشط المنتخب الويلزي بعد الهدفين، وحصل دانييل جيمس على الكرة في الناحية اليسرى، قبل أن يسددها بيمينه مرت بجوار القائم البعيد في الدقيقة 55، وبعدها بدقيقة واحدة، سدد المهاجم الويلزي كريج مور كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من رأس المدافع هاري ماجواير، قبل أن يبعدها الحارس جوردان بيكفورد.

وأجرى المنتخب الإنجليزي 3 تبديلات دفعة واحدة، حيث شارك كل من ترينت ألكسندر أرنولد وكالوم ويلسون وكالفن فيليبس، عوضا عن كايل ووكر وكين وديكلان رايس. وتمكن راشفورد من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 68، عندما حصل على تمريرة من فيليبس، ليراوغ في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في الشباك.

وانطلق ويلسون بالكرة قبل أن يمرر إلى راشفورد الذي سدد من مسافة قصيرة كرة نحو القائم القريب تصدى لها وارد في الدقيقة 72، قبل أن يخرج من الملعب ويشارك جاك جريليش بدلا منه. واقترب فودين من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 77، عندما تلقى تمريرة بيلينجهام لكنه فشل في محاولته القريبة، قبل أن ترتد الكرة له ويحاول التمرير لبيلينجهام دون فائدة.

ومرت الدقائق المتبقية هادئة، دون وجود فرص حقيقية على مرميي الفريقين، باستثناء واحدة في الوقت بدل الضائع، عندما هز مدافع المنتخب الإنجليزي جون ستونز العارضة./انتهى/

المصدر: موقع كورة