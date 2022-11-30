وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب البيان، جاءت الوفاة بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية. ونكست الأعلام على المباني الرسمية.

وشغل جيانغ تسه مين منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، وترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.

وتولى جيانغ منصب رئاسة الجمهورية في الصين، ما بين 27 آذار/مارس 1993 و15 آذار/مارس 2003، وهو أول من حوّل منصب رئيس الدولة من دور شرفي في السابق إلى دور فاعل وممسك بزمام الأمور، وفقاً للمعايير الدولية.

وقاد الصين، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

وعندما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسمياً جيانغ تسه مين خلفاً له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي. وعندما تنحى جيانغ عن الرئاسة في 2003، أصبحت الصين عضواً في منظمة التجارة العالمية.

وفازت باستضافة أولمبياد بكين 2008، ووضعها في طريق التحول إلى قوة عظمى.

وقال محللون إنّ رئيس البلدية السابق ورئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي، جيانغ تسه مين، واصل مع دائرة قريبة من القادة في التأثير في الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسمياً.

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