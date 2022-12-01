تسجيل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة شخص واحد واصابة 31 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرحت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الخميس الى 144 الفا و 634 شخصا وارتفاع اجمالي الاصابت المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد الى سبعة ملايين و 559 الف و 737 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين 335 الف و 207 شخصا./انتهى/