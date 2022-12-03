الصحة الإيرانية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة ثلاث أشخاص واصابة 39 أخرين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرحت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم السبت الى 144 الفا و 637 شخص، وارتفاع اجمالي الاصابت المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد الى سبعة ملايين و 559 الف و 799 شخص.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين 335 الف و 266 شخصا.

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