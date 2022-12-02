آية الله صديقي: الشعب الایرانی حول تهديدات المتغطرسین إلى فرص

وأفادت، انه قال خطيب صلاة الجمعة بطهران حجة الإسلام كاظم صديقي للتقوى بركات كثيرة، وكل الخير في التقوى، وله جذور إلهية. لقد علمتنا تعاليم القرآن الكريم بوضوح أنه إذا كانت للأمة تقوى، فإن الله سيحل مشاكل حياتهم ويوفر وسيلة لفك عقدة الحياة. مضيفا من الأمور التي تساعد على التقوى الإلهية ضبط اللسان.

وقال آية الله صديقي: إن الشعب الايراني واجه الفتن وأعمال الشغب الخطيرة منذ 43 عامًا، وخاض حربًا عالمية، وفي فترة من التاريخ كانت كل قوى العالم ضد هؤلاء الناس. لكن هذه الأمة لم تسجد ووقفت تحت راية ولاية الفقيه.

يتبع..