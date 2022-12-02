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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٢ م

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قوات الاحتلال تعدم شابًا في بلدة حوارة جنوبي نابلس +فيديو

قوات الاحتلال تعدم شابًا في بلدة حوارة جنوبي نابلس +فيديو

أبلغت هيئة الشؤون المدنية باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وثق المواطنون عملية إعدام الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، إذ كان جندي إسرائيلي يُمسك بالشاب في محاولة لاعتقاله إلا أن الشاب حاول الافلات منه ووقع صدام بينهما.

وأظهر الجندي "الإسرائيلي" مسدسه وقام بإطلاق النار صوب الشاب من مسافة صفر.

وفي السياق ذاته فقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة إسرائيلية أصيبت بعملية طعن قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، إلا أن مقطع الفيديو يفند ما تدعيه وسائل الاعلام.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اختطفوا الشاب المصاب في حوارة، دون وجود معلومات مؤكدة حول مصيره.

ووفق وزارة الصحة, أبلغت هيئة الشؤون المدنية باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس.

/انتهى/
رمز الخبر 1928442

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