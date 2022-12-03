رؤساء السلطات الإيرانية يؤكدون على يقظة الشعب لاعلام العدو المغرض وفتنته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاثة، اليوم السبت، باستضافه رئيس الجمهورية، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، حجة الاسلام، غلام حسين محسني ايجئي.

واعتبر رؤوساء السلطات الإيرانية، أن الأخبار الكاذب والغير موثوقة هي جزء من الحرب الاعلامية ومحاولات العدو الفتنوية والتحريض على اعمال الشغب الاخيرة، وأوضحوا: "أن الجهات المختصة أكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، كما أظهر المجتمع المطلع والبصير في الجمهورية الإسلامية أنهم لا يتأثرون بمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع".

واكد رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، على مناقشة لائحة الموازمة للعام الجديد (الايراني 1402 – يبدا في 21 اذار / مارس 2023)، وفقا للقانون والخطة التنموية السابعة وسياساتها العريضة.

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