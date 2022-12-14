ايجئي يدعو لتوسيع التعاون بين إيران وروسيا لحل المشاكل القانونية لرعايا البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس السلطة القضائية الايرانية خلال استقباله المدعي العام لروسيا، إيغور كراسنوف، اليوم الاربعاء، صرح: "ان العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية وروسيا الاتحادية آخذة في التوسع في القطاعين السياسي والاقتصادي وقضايا أخرى، خاصة في العامين الماضيين، فلذلك فإن تطوير وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين أيضا أمر حتمي وضروري."

وأشار محسني ايجئي إلى إبرام وثيقتين للتعاون القانوني والقضائي خلال اجتماع النائب العام الإيراني والروسي أمس الثلاثاء، مشددا على ضرورة إنشاء الآليات المناسبة لتفعيل الوثيقتين بشكل شامل وكامل.

وتابع: "انه يرحب جهاز القضاء في الجمهورية الإسلامية بتوسيع التعاون القانوني والقضائي مع الأنظمة القضائية في الدول المجاورة والاتحاد الروسي، ونأمل أن نتمكن من تعزيز المساعدات القضائية والقانونية بما يتماشى مع مصالح الشعبين الروسي والايراني."

وأكد ايجئي على دفع عجلة التعاون بين ايران و روسيا لحل المسائل القانونية والقضائية ومشاكل المواطنين الإيرانيين المقيمين في روسيا والمواطنين الروس المقيمين في إيران، وكذلك تسهيل المساعدات القانونية والقضائية لمواطني كلا البلدين.

وقال رئيس السلطة القضائية في ايران: "اليوم نرى أن البعض يقدمون تعريفا ناقصا وخاطئ عن حقوق الإنسان، ويصفون من يرفض هذا التعريف الخاطئ، بأنه منتهك لحقوق الإنسان"، مؤكدا على فشل المناهج المدعية الغربية في تحقيق سعادة البشر.

وأشار إلى الأعمال الإرهابية من قبل امريكا والكيان الصهيوني و أتباعهم ضد الشعب الايراني خلال العقود الأربعة الماضية، قائلا: "على الرغم من كل العداوات والمؤامرات التي استهدفت الشعب الايراني ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكننا اليوم لدينا مكانة مرموقة ومتميزة ونحظى بالكرامة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونتمتع بخبرة كبيرة في مجالات مثل التعامل مع الإرهاب والحركات المتطرفة، والتصدي لجميع أنواع الحروب الصلبة و الناعمة، وتحييد العقوبات اللاإنسانية."

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