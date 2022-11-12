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١٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م

في اجتماع؛

السلطات الإيرانية الثلاث تؤكد على تعزيز الحوار مع الشباب في البلاد

السلطات الإيرانية الثلاث تؤكد على تعزيز الحوار مع الشباب في البلاد

أكد رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إيران، على ضرورة حضور المسؤولين بمختلف المستويات في التجمعات الشعبية وتعزيز لغة الحوار لاسيما مع الشريحة الشبابية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم السبت، اجتماع للسلطات الإيرانية الثلاث باستضافة رئيس الجمهورية، حيث أكد كل من رئيس السلطة التنفيذية، اية الله سيد ايراهيم رئيسي، ورئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، على ضرورة التسريع في وتيرة اعداد الخطة التنموية السابعة للبلاد وتقديمها الى الحكومة والبرلمان.

واكد رؤساء السلطات الايرانية العليا ايضا، على ضرورة حضور المسؤولين بمختلف المستويات في التجمعات الشعبية وتعزيز لغة الحوار لاسيما مع الشريحة الشبابية في البلاد.

ودعا المشاركون في هذا الاجتماع، الى تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث وبما يؤدي الى المتابعة الحاسمة والجهود المضاعفة والتنسيق بهدف معالجة الثغرات والمشاكل الراهنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927884

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