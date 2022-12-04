العزي: التوجد الأمريكي في المياه اليمنية يستفز شعبنا

وافادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الخارجية اليمني، حسين العزي، قال في تغريده له على تويتر: "ندين ونشجب سلوك أمريكا في البحر الأحمر ونعتبر أي تواجد لها في مياهنا اليمنية عمل غير قانوني وبلطجة وقحة من شأنها أن تستفز 40 مليون يمني".

واضاف: "نحث واشنطن على احترام القوانين الدولية والامتناع التام عن تهديد الملاحة والوقف الفوري لكافة ممارساتها التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، قد أكد خلال كلمة له في الاحتفال بالذكرى الـ55 لعيد الاستقلال الوطني"أن النضال والعمل التحرري سيستمر إلى أن تتحرر مدننا وبحارنا وجزرنا من آخر جندي مستعمر، مؤكدا أن الإنسان اليمني يرفض الضيم والاحتلال والاستعمار مهما كان مصدره واتجاهه".

وأكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم السير على نهج الشهداء حتى تحرير آخر شبر من الجمهورية اليمنية من دنس العدوان الأمريكي السعودي وأدواته التي تعيث في الأرض الفساد، وأنه مهما طال وجود المحتل في اليمن فهي لحظة عابرة خاطئة من التاريخ.

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