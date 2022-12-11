محمد البخيتي: السعودية حاولت استرضاء روسيا خوفاً من تسليمها صنعاء أسلحة كاسرة للتوازن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، مساء امس السبت، إنّ الاتفاق الأمني بين الإمارات وعدن هو "اتفاق غير شرعي".

وأكد البخيتي، أنّ صنعاء "لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد ينجم عن الاتفاق بين الإمارات وحكومة عدن"، مشيراً إلى أنها تنظر إلى "أي تحرك إماراتي على أنه تحرك إسرائيلي".

وأضاف أنّ "تل أبيب هي التي دخلت على الخط من أجل عدم انسحاب الإمارات من اليمن"، لافتاً إلى أنّ "الحكومات تستمد شرعيتها من الداخل، وليس بتعيين من الخارج أو من ولي عهد الدولة".

وأشار البخيتي إلى أنّ "السعودية حاولت استرضاء روسيا خوفاً من تسليمها صنعاء أسلحة كاسرة للتوازن"، وتابع أنّ "هناك تغيراً كبيراً في موقفي السعودية والإمارات بشأن اليمن بعد فشلهما في تحقيق الأهداف الميدانية".

يُشار إلى أنّ حكومة مجلس القيادة الرئاسي، المعيّن سعودياً، وقّعت مع الإمارات، الخميس الماضي، اتفاقية "للتعاون العسكري والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب"./انتهی/

المصدر: المیادین