انتخاب الإيراني "وحيد مرادي" نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع انطلاق مباراة بطولة آسيا للتجديف باستضافة تايلاند، انعقد الملتقى الانتخابي للاتحاد الآسيوي للتجديف حضره رئيس الاتحاد الوطني الإيراني للتجديف "علي رضا سهرابيان"، وتم انتخاب مرادي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف للمرة الثالثة على التوالي.

وتولى مرادي في العام 2014 هذا المنصب بالتزامن مع دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية.

وانطلقت بطولة آسيا للتجديف يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة 259 لاعباً ولاعبة من 18 دولة باستضافة تايلاند وحصد المنتخب الوطني الإيراني 8 ميداليات ملونة في هذه المسابقات.

/انتهی/