اخراج الاحزاب المعارضة لإيران وتركيا تحتاج الى خطة طويلة الامد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قيادي في تحالف الفتح محمد البياتي في حديث لـ/ المعلومة/، ان "وجود حزب العمال الكردستاني في العراق يمتد الى 38 سنة وكان ينحصر في مرتفعات جبال قنديل ومن هناك ينزلون صوب تركيا او تتم تحركاتهم ضمن نطاق جغرافي محدد لكن الاوضاع تغيرت وبات لهم امتدادات وعلاقات سياسية وعشائرية وتعاون مع بعض الاحزاب الكردية العراقية".

واضاف، ان اخراج حزب العمال الكردستاني وغيره من الاحزاب سواء كانت معارضة لانقرة او طهران تحتاج الى خطة طويلة الأمد، مؤكدا انه "يجب منع ان تتحول ارض العراق الى حلبة للصراعات او ايذاء دول الجوار".

واشار البياتي الى :اهمية الاستقرار في كل مناطق العراق وابعادها عن شبح الاشكاليات والصراعات التي تخلق ماسي إنسانية".

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