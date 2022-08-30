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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:١١ م

مساعد وزير الداخلية الايرانية:

العراق یُعید فتح الحدود البریة والجوية مع إیران

العراق یُعید فتح الحدود البریة والجوية مع إیران

أعلن مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الامنية مجيد ميراحمدي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح الحدود الجوية والبرية من قبل الحكومة العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الامنية مجيد ميراحمدي، قال في تصريحه اليوم الثلاثاء: "كما كان متوقعا، ساد الأمن والسلام في العراق، والأخبار الواصلة من العراق تفيد بأن الاوضاع تتحرك بسرعة نحو الحالة الطبيعية".

وأضاف: "لقد أعادت الحكومة العراقية فتح الحدود الجوية والبرية والظروف جاهزة للعودة إلى طبيعتها. في ظل هذه الظروف ، تستعد مطارات بلادنا الآن للرحلات الجوية إلى بغداد والنجف، ويمكن تسيير الرحلات وفق جدولها السابق ، ولم يعد هناك أي حظر على الرحلات الجوية. كما ستعلن منظمة الطيران بمشيئة الله المعلومات اللازمة للرحلات من إيران إلى العراق".

وأشار ميرأحمدي: "يمكن للمواكب أيضا عبور الحدود ولا إشكالية في هذا الصدد. وفيما يتعلق بعبور الزوار للحدود البرية سنعلن عن ذلك بإذن الله خلال الساعات القليلة القادمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1926258
https://ar.mehrnews.com/news/1926258/

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