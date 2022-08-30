العراق یُعید فتح الحدود البریة والجوية مع إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الامنية مجيد ميراحمدي، قال في تصريحه اليوم الثلاثاء: "كما كان متوقعا، ساد الأمن والسلام في العراق، والأخبار الواصلة من العراق تفيد بأن الاوضاع تتحرك بسرعة نحو الحالة الطبيعية".

وأضاف: "لقد أعادت الحكومة العراقية فتح الحدود الجوية والبرية والظروف جاهزة للعودة إلى طبيعتها. في ظل هذه الظروف ، تستعد مطارات بلادنا الآن للرحلات الجوية إلى بغداد والنجف، ويمكن تسيير الرحلات وفق جدولها السابق ، ولم يعد هناك أي حظر على الرحلات الجوية. كما ستعلن منظمة الطيران بمشيئة الله المعلومات اللازمة للرحلات من إيران إلى العراق".

وأشار ميرأحمدي: "يمكن للمواكب أيضا عبور الحدود ولا إشكالية في هذا الصدد. وفيما يتعلق بعبور الزوار للحدود البرية سنعلن عن ذلك بإذن الله خلال الساعات القليلة القادمة".

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