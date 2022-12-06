افغانستان... قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة شمالي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه نقل مصدر مطلع عن المسؤول قوله إن 13 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي لم تعرف على الفور الدوافع وراءه.

من جهتها، قالت الشرطة الأفغانية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.

وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.

ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن بعضها.

المصدر : الجزيرة

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