القنصلیة الايرانية في مزار شريف تدين الحادث الارهابي في هذه المدينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القنصلية العامة الإيرانية في مدينة مزار شريف الافغانية أدانت الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في هذه المدينة والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأبرياء من أبناء هذه المنطقة، معربة عن تعازيها للمتضررين من هذا الحادث المأساوي.

واستشهد ما لا يقل عن 6 اشخاص صباح اليوم الثلاثاء اثر انفجار حافلة تقل موظفين لإحدى شركات النفط في مزار شريف.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ، محمد آصف وزيري، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن الحافلة تخص موظفي شركة هيرتان للنفط.

وأصيب كذلك خلال هذا الحادث الارهابي 13 شخصًا على الأقل .

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