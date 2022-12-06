وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكك عدد من الخلايا التابعة لزمرة خلق الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت العلاقات العامة في وزارة الأمن في بيان لها: تم التعرف على عدد من الخلايا التنفيذية التابعة لزمرة خلق الارهابية وتدميرها الذين قاموا بأعمال إرهابية والعديد من الهجمات بقذائف الهاون على المراكز الإدارية والعسكرية والسكنية، وإلحاق الأضرار بها.

واضاف البيان ان الجماعات المذكورة كانت تسعى لخلق أجواء الخوف وانعدام الأمن، ولكن بجهود قوات الامن نفذت سلسلة من عمليات التنسيق في محافظات طهران وأصفهان وكردستان، وتم اعتقال 10 عناصر من جماعة خلق الارهابية.

وفي عدة عمليات إرهابية، ألقى أعضاء هذه الخلايا قنابل يدوية في تجمعات عامة وسعوا لهجمات بقذائف الهاون على المراكز الادارية، وكانوا يخططون لإجراءات أشد بكثير.

وتمت جميع الأنشطة الإرهابية المذكورة أعلاه بتوجيه مباشر من المقر الأوروبي لجماعة المنافقين الإرهابية المتواجدة في ألبانيا وإلى جانب اعتقال عناصر هذه الشبكة، تم اكتشاف ومصادرة كافة الأسلحة وأدوات العمليات الإرهابية من قذائف هاون وقنابل يدوية ومواد ومعدات لصنع قنابل يدوية وأسلحة خفيفة وزجاجات مولوتوف.

واعلنت قوات الامن خلال البيان اننا مستمرون في محاربة الإرهاب حتى تدميره الكامل والمؤيدين للارهاب وانصارهم لن يصلون الى اهدافهم في ساحة المعركة.

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