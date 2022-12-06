قوات حرس الثورة الاسلامية تعلن عن اعتقال 12 عضوا من شبكة تخريبية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في محافظة "مركزي" وسط ايران، في بيان، عن تحديد واعتقال شبكة تخريبية مكونة من 12 عنصرا على صلة بدول أجنبية في إحدى مدن المحافظة.

وكان أعضاء هذه الشبكة يخططون لتنفيذ العمليات التخريبية عبر الحصول على الاسلحة الحربية بهدف زعزعة أمن البلاد، بتوجيه من عملاء مناهضين للثورة الاسلامية يعيشون في ألمانيا وهولندا وفقا لهذا البيان.

وأوضح البيان أنه نظرا لاشراف جهاز الامن على الاوضاع في المنطقة، فقد تم اعتقال اعضاء هذه الشبكة قبل ان يتمكنوا من تنفيذ هدفهم، داعيا الشعب الايراني الوفي إلى اليقظة تجاه مؤامرات الاعداء عبر بث الدعوات للاضراب.

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