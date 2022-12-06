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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٥٤ م

عصر اليوم؛

قائد الثورة يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة

قائد الثورة يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة

التقى قائد الثورة الإمام الخامنئي، عصر اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإمام الخامنئي "دام ظله"، التقى عصر اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا اللقاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1928577

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