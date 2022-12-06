قائد الثورة يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإمام الخامنئي "دام ظله"، التقى عصر اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا اللقاء.

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