مراسم أربعين سيد الشهداء(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي، انه و بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران، أقيمت مراسم عزاء الإمام الحسين(ع)، في حسينية الإمام الخميني (ره).

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