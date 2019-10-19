  1. إيران
١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢

في حسينية الإمام الخميني (ره)

مراسم أربعين سيد الشهداء(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية

مراسم أربعين سيد الشهداء(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية

بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران، أقيمت مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين(ع)، في حسينية الإمام الخميني (ره)

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي، انه و بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران، أقيمت مراسم عزاء الإمام الحسين(ع)، في حسينية الإمام الخميني (ره).

سنوافيكم بالتفاصيل حال وصولها.

رمز الخبر 1898622

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