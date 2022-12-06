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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٠٣ م

وزير الخارجية الإيراني يزور قبر رئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيغوفيتش" +فيديو

وزير الخارجية الإيراني يزور قبر رئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيغوفيتش" +فيديو

قام وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، بزيارة قبر الرئيس الراحل علي عزت بيغوفيتش في مقبرة كوفاتشي في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان زار مقبرة "كوفاتشي للشهداء" في سراييفو، واضعا إكليل زهور على قبر أول رئيس للبوسنة والهرسك الراحل علي عزت بيغوفيتش.

ورافق امير عبد اللهيان في زيارته لمقبرة الشهداء، نظيرته البوسنية "بيسيرا توكوفيتش".

وقد وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، ليلة أمس الاثنين إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك للقاء مسؤولي البوسنية.

وکان أمیر عبداللهیان قد وصل إلی بلغراد صباح الأحد واجتمع مع نظیره الصربي"ایفیتسا داتشیتش".

/انتهى/

رمز الخبر 1928582

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