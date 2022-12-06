وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الاسلامية ستواصل دعمها لدول البلقان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء في سراييفو، مع نظيرته البوسنية "بيسيرا توكوفيتش".

وردا على التهم الواهية حول حقوق الانسان التي تنسبها واشنطن وبعض الدول الغربية الى ايران، قال وزير الخارجية: لقد اوضحت لنظيرتي (البوسنية)، بان جزءا من الاحداث الاخيرة في ايران تنم عن مطالب شعبية سلمية، مبينا ان ما شهدناه خلال الاسابيع الثمانية الماضية، تمثلت في جرائم الاغتيالات المدبر لها ضد الشعب الايراني.

وانتقد أمير عبداللهيان، المعايير المزدوجة لاميركا وبعض الدول الاوروبية بشأن قضايا حقوق الانسان، نافيا المزاعم بشان مقتل اي شخص اثر اطلاق نار القوات الامنية في الاحداث الاخيرة في ايران.

وعلى صعيد الحرب الاوكرانية، اعرب وزير الخارجية الايراني عن قلقه حيال استمرار هذا الصراع، مؤكدا على موقف ايران الرافض لكافة الحروب ان كانت في اوكرانيا او مناطق اخرى.

ومن جانب اخر هنأ بنجاح الانتخابات العامة التي جرت في هذا البلد وفيما تطلع لحكومة سراييفو بمواصلة المضي على خطى التقدم والازدهار، اكد وزير الخارجية الايراني : "نحن نعتبر منطقة البلقان بما فيها البوسنة والهرسك، صديقة لنا وعازمون كالسابق في دعمنا لهذه المنطقة".

وحول تفاصيل اللقاء مع وزيرة الخارجية البوسنية، قال : نحن اليوم اتفقنا على تفعيل للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة وتطوير العلاقات بين طهران وساراييفو.

امير عبداللهيان، اعرب في هذا المؤتمر، عن ارتياحه لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة53% في غضون الاشهر التسعة بعد جاحة كورونا.

واستطرد: جمهورية البوسنة والهرسك لطالما جمعت بينهما علاقات جيدة، وهناك فرص كثيرة لتوسيع هذه الاواصر.

من جانبها اعتبرت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك في المؤتمر الصحفي، الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنها الدولة الصديقة والنزيهة التي دعمت وحدة اراضينا وتفهمت ظروفنا السياسية على الدوام.

واعربت توركوفيتش عن ترحيبها بزيارة وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق الى جمهورية البوسنة والهرسك؛ والتي جاءت على اعتاب الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية الودية بين البلدين.

وعلى صعيد اخر، نوهت الوزيرة البوسنية بوجود ثوابت ستراتيجية "واضحة تماما" في السياسة الخارجية لبلادها، وصرحت : ان البوسنة والهرسك باعتبارها دولة صغيرة، ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لكنها لن تتخلى عن مبادئها.

كما اشارت السيدة توركوفيتش، في هذا اللقاء، الى مباحثاتها مع امير عبداللهيان اليوم، حول التعاون في مجال تلبية احتياجات البوسنة والهرسك للطاقة وسط الازمة الراهنة.

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