أمير عبداللهيان ينتقد المعايير المزدوجة للدول الغربية حول قضية حقوق الانسان والمرأة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تبادل وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ووبكي هويكسترا الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

وأكد أمير عبداللهيان في إشارة إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا بأربعمائة عام، على ضرورة زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية.

كما انتقد أمير عبد اللهيان المعايير المزدوجة للدول الغربية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان والمرأة ومواقفها التدخلية فيما يتعلق بقضايا إيران الداخلية، مضيفا أن محاولة استفزاز الشباب والنساء الإيرانيين من قبل بعض المسؤولين والدوائر الغربية والاستخدام الفعال لوسائل الإعلام عملاً غير مثمر في الساحة الدبلوماسية ويؤدى إلى انتشار العنف والأعمال الإرهابية في إيران.

وأضاف وزير خارجية بلادنا: بلا شك سيتم تقديم المشاغبين ومرتكبي الإرهاب والعنف والمستخدمين للأسلحة الباردة والساخنة ضد الشرطة وأمن المجتمع إلى العدالة وفق القوانين القضائية للبلاد.

ومن جانب اخر أشار وزير خارجية هولندا أيضًا إلى أربعة قرون من العلاقات الإيجابية والتاريخية بين إيران وهولندا، وكذلك المناقشات المثمرة الأخيرة بين وزارتي خارجية البلدين على هامش مؤتمر الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في تعزيز العلاقات القنصلية و القضايا المتعلقة برعايا البلدين.

وثمن ووبكي هويكسترا جهود نظيره الإيراني في حل القضايا المتعلقة بأحد المواطنين الهولنديين ومواصلة المحادثات لتوسيع العلاقات الثنائية.

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