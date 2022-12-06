وزير الخارجية الإيراني يصل الى سراييفو بعد زيارته لصربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ليلة أمس الاثنين إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة مسؤولي البوسنية.

وکان أمیر عبداللهیان قد وصل إلی بلغراد صباح الأحد واجتمع مع نظیره الصربي"ایفیتسا داتشیتش" و اجرى محادثات معه واصفا خلالها العلاقات بین طهران وبلغراد بناءة واخذة بالتوسع في کافة المجالات.

وأبلغ وزير الخارجية، رسالة ودعوة رسمية من جانب رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد "ابراهيم رئيسي" لنظيره الصربي بزيارة ايران، واصفا العلاقات بين طهران وبلغراد بناءة واخذة بالتوسع في كافة المجالات.

وقال وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايراني حسين اميرعبداللهيان يوم الأحد في بلغراد: هذا العام هو الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس العلاقات بين إيران وصربيا، وهي شهادة على التقاليد العريقة جدًا للعلاقات بين البلدين.

وأضاف: العلاقات بين البلدين هي في مستوى عال جدا وسنعمل على تطوير هذه العلاقات الشاملة.

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