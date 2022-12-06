الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري من ريف الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر أهلية من ريف اليعربية أكدت لمراسلة سانا بأن “رتلاً مؤلفاً من 66 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من آبار منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية أخرجتها قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر المحمودية غير الشرعي بالريف الشرقي على الحدود مع العراق منذ ساعات الصباح الباكر، واتجهت لإقليم شمال العراق”.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط والقمح السوريين من المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها وتخرج الكميات المسروقة عبر معابر غير شرعية التي فتحتها على جانبي الحدود بين سورية والعراق.

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