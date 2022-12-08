استشهاد 3 فلسطينين برصاص الاحتلال فجر الخميس

جيش الاحتلال الصهيوني عدة مناطق في جنين ؛ قبل أن تندلع مواجهات ، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي ؛ وكالة وكالة "فلسطين اليوم" للانباء.

وفي الصعيد نفسه ، ذكر أن محاولات الاحتلال النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف ، وأن سائقها نجا من موت محقق.

إلى ذلك ، الاحتلال الإسرائيلي "سرايا القدس -كتيبة جنين" ، حققوا اصابات الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي وسمعوا وسمعوا صورة صراخ العسكرية.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها ، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري ، إلى 216 شهيدا ، بينهم 164 في الضفة الغربية ، و 52 في قطاع غزة.

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