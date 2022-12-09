  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٠٣ م

الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال ترفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين

الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال ترفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين

أعلنت الأمم المتحدة عن عدم إصدار الكيان الصهيوني لتأشيرات دخول في الأشهر المقبلة لطواقم تم تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية اليومية: نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد، على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين.

وأضاف: أن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل. ولفت إلى تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الصهيونية بشأن هذه المسألة، مضيفا: نأمل في أن يتم حلها.

وكان المندوب الصهيوني الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، قد اعترف بوجود منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الصهيونية ويتفوهون ضدها.

ويدور الحديث عن نحو 20 موظفا دوليا يعملون في "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، والذين يراقبون ويوثقون الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928650

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات