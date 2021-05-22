الإنجازات السرية للإمارات في أحداث فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الامارات اخذت موقفا متخاذلا من أحداث فلسطين حيث نفذت الامارات قرارات سرية لمساندة الحليف الاسرائيلي في الحرب على القدس وغزة.

ومن جملة ما نفذته ابو ظبي من قرارات سرية مايشمل مشاركة قوات جوية اماراتية بغارات"اسرائيل"على فصائل المقاومة، وهو دعم اعلامي لرواية "اسرائيل والتغطية على جرائمها، وتوجيه رؤساء البنوك الاماراتية بشراء الأسهم الإسرائيلية، مع تقديم وديعة بقيمة 10 مليارات دولار لبنوك الكيان الاسرائيلي.

أشادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بالطيارة الإماراتية مريم المنصوري، التي شاركت في غارات التحالف على "تنظيم الدولة" في سوريا قبل عدة أيام.

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها إيلي ليئون الأحد إن "المنصوري 35 سنة تحمل رتبة موازية لرتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، وهي قائدة طيارة أف 16 التي قامت بإحدى الغارات الهجومية لاتحاد الإمارات في سوريا الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى تصريحات يوسف العتيبة، سفير اتحاد الإمارات في الولايات المتحدة إلى أنها "طيارة مستعدة للقتال وخبيرة جدا، واجتازت تأهيلا كاملا"./انتهى/