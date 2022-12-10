وزارة الدفاع تعلن عن استعدادها للمشاركة في المعرض الرابع للصناعات الایرانیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة عن استعدادها للتعاون والتفاعل مع شبكة النخبة في البلاد من خلال حضورها في المعرض الرابع للصناعات الايرانية.

وأعلنت هذه المنظمة، التي تتمثل مهمتها في دعم القوات المسلحة في مجال إنتاج الأسلحة والأنظمة والمنتجات الدفاعية، عن استعدادها للتعاون والتفاعل مع شبكة النخبة في البلاد من خلال الحضور في هذا المعرض.

واتبعت وزارة الدفاع منذ بداية الثورة الإسلامية المهمة المتمثلة في التحرك نحو تحقيق آخر إنجازات دفاعية بمساعدة جميع القدرات العلمية والصناعية للبلاد، بما في ذلك الجامعات والشركات القائمة على المعرفة والفرق التكنولوجية والشركات الخاصة والمصانع الصناعية الكبرى.

كما أن موقع وزارة الدفاع جاهز لقبول خطط وأفكار مجتمع النخبة في البلاد في مجال تحديث وتحسين المعدات والتقنيات الدفاعية.

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