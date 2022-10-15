وزارة الدفاع تلعب دوراً فعالاً في تحديد التهديدات والرد عليها في الوقت المناسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الايراني العميد أشتياني خلال تفقده مجمع صناعة الالكترونيات بوزارة الدفاع ان دور وزارة الدفاع ودور القوات المسلحة في تحديد والمراقبة والمواجهة والرد على التهديدات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة واضح للجميع، وهذا يرجع إلى الفكر الجهادي والعمل الثوري وجهود المتخصصين في وزارة الدفاع.

وصرح وزير الدفاع ان العلماء والمتخصصين في الصناعة الدفاعية تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والإلكترونيات من خلال الاعتماد على مواهبهم وقدراتهم الداخلية وإمكانياتهم الجادة. ويعتبر نقل التقنيات الدفاعية إلى صناعات الاخرى من أولويات القوات المسلحة ووزارة الدفاع مع مراعاة كافة اعتبارات القطاعين العام والخاص.

وأعرب وزير الدفاع عن العقوبات القمعية لنظام الهيمنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: بتخطيط سماحة قائد الثورة تشكلت حركة لتصنيع القطعات في القوات المسلحة، واليوم وزارة الدفاع لديها آلاف القطعات المطلوبة لمختلف الصناعات في البلاد، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، والصناعات النفطية، والبتروكيماويات والمصافي، والمنتجات الطبية والصيدلانية، إلخ.

وأكد العميد أشتياني: إن وزارة الدفاع تعتبر نفسها ملزمة بتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية للدولة، بما في ذلك شركات السيارات، من خلال مراعاة جميع الخصائص الفنية والمعايير الصناعية، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.

وأشار إلى أن صناعاتنا الدفاعية ومنها الصناعات الإلكترونية الحساسة صناعة عالمية وهناك تعاون متزايد وفعال مع مجموعات مثل صناعة السيارات والبتروكيماويات والنفط والغاز والأمن الغذائي، ويجب أن يترافق هذا التواصل والتفاعل ثنائي الاتجاه مع التقدم يومًا بعد يوم.

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