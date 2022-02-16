العقوبات والضغوطات لن تمنعنا من بذل جهود متواصل في طريق التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح المعرض الثاني للمكونات الإلكترونية والالكترونية الدقيقة بحضور وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد أشتياني كما انه تم الكشف عن جهاز الصدمات الكهربائية الأوتوماتيكية للقلب و بدلة الركبة من صنع المتخصصين في وزارة الدفاع.

وقال أمير أشتياني، في إشارة إلى المعرض الثاني لتوطين المكونات الإلكترونية والالكترونية الدقيقة في شركة صاايران التابعة لوزارة الدفاع: "إن هذا المعرض يعتمد على إجراءات قائد الثورة لدعم الإنتاج المحلي وبهدف تحييد تأثير العقوبات، لذلك تم انتاج القطعات الحساسة في مجال الإلكترونيات الدفاعية في هذه الشركة.

وتابع بالقول إنه تم الكشف عن 231 قطعة حساسة وأساسية في هذا المعرض، القطع التي صنعها علماء الصناعة الدفاعية في شركة صاايران وفرت 94 مليون دولاراً للبلاد.

وأوضح وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة أن جميع الصناعات تعتمد بشكل ما على صناعة الإلكترونيات، وأضاف: "هذه الصناعة هي صناعة خاصة واستراتيجية ومن الضروري تطوير التقنيات الرائدة في البلاد في هذا المجال من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال. "

وأكد: "إن العقوبات والضغوطات من نظام الهيمنة والغطرسة لن تكون قادرة على منعنا من السير في طريق التقدم باذن الله.

وتابع بالقول إن انتاج هذين الجهازين الطبيين توفر لنا 80 مليون دولار في السنة، وشركة صا ايران جاهزة للعمل مع وزارة الصحة على إنتاج قطعات طبية وتكنولوجية، تجهيز المستشفيات، إطلاق الخدمات الصحية عن بعد وتقديم احتياجات أخرى في مجال الصناعة الإلكترونية باستخدام شبكة نخب هذه المنظمة والشركات القائمة على المعرفة لخدمة الناس.

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