بيان وزارة الدفاع بمناسبة يوم الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة أصدرت بيانا بمناسبة يوم الحرس الثوري الذي يتزامن مع الثالث من شعبان يوم ولادة الامام الحسين (ع) (28 مارس)، هنأت فيه بهذه المناسبة.

وأكدت وزارة الدفاع في هذا البيان على عزمها واستعدادها الكامل لتقديم الدعم والاسناد الشمال للقوات المسلحة الايرانيئ سيما الحرس الثوري.

كما أشار البيان الى أن حرس الثورة الاسلامية يشكل ركيزة يعتمد عليها النظام والشعب الايراني في مواجهة التحولات والاحداث المحتملة، وهذه القوة تقطع خطوات قافزة وقوية نحو أفاق وتطلعات الثورة الاسلامية ومبادئها.