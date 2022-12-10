"ضوء أخضر" أمريكي لأوكرانيا لشن ضربات داخل روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة "التايمز" إن البنتاغون أعطى تأييدا ضمنيا للهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف داخل أراضي روسيا، بعد الضربات الروسية المتعددة ضد البنية التحتية الحيوية في كييف.

وقال مصدر دفاعي أمريكي: "ما زلنا نستخدم نفس حسابات التصعيد، لكن الخوف من التصعيد تغير مقارنة ببداية الصراع. لقد تغير الوضع".

وأضاف المصدر: "لا يمكننا إخبار الأوكرانيين بما يجب عليهم فعله. الأمر متروك لهم في كيفية استخدام أسلحتهم. ومع ذلك، عندما يستخدمون الأسلحة التي نقدمها لهم، فإننا نصر فقط على أن الجيش الأوكراني يجب أن يتبع قوانين الحرب الدولية ويلتزم باتفاقيات جنيف".

كما أوضح المصدر: "أن هذا التقييد يعني أن عائلات الروس يجب ألا تصبح هدفا للجيش الأوكراني، كما تعارض واشنطن تصفية أفراد معينين. على حد علمنا، أوكرانيا تتبع هذه التعليمات"./انتهی/

المصدر: روسيا اليوم