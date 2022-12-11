  1. الدولية
  2. أفريقيا
١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٠٩ ص

أسود الاطلس يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني+صور

أسود الاطلس يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني+صور

قام لاعبو المنتخب المغربي بالاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققوه بالفوز على البرتغال والتأهل للمربع الذهبي ببطولة كاس العالم لكرة القدم لأول مرة في التاريخ العربي والإفريقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام اللاعبون بالسجود لله شكرا على الفوز والتأهل كما قاموا برفع علم بلادهم وكالعادة كان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة، ورد الجمهور لهم التحية وقاموا بالهتاف لهم معبرين عن سعادتهم بالانتصار الثمين.

وقاد اللاعب يوسف النصيري أسود الأطلس ليوم تاريخي بالفوز على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم في الدور ربع النهائي.

بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي لنصف النهائي لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا حيث يتواجه الفريقان الأوروبيين في وقت لاحق الليلة.

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني

/انتهى/
رمز الخبر 1928697

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات