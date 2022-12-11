أسود الاطلس يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قام اللاعبون بالسجود لله شكرا على الفوز والتأهل كما قاموا برفع علم بلادهم وكالعادة كان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة، ورد الجمهور لهم التحية وقاموا بالهتاف لهم معبرين عن سعادتهم بالانتصار الثمين.

وقاد اللاعب يوسف النصيري أسود الأطلس ليوم تاريخي بالفوز على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم في الدور ربع النهائي.

بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي لنصف النهائي لينتظر الفائز بين إنجلترا وفرنسا حيث يتواجه الفريقان الأوروبيين في وقت لاحق الليلة.

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