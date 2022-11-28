جماهير المغرب ترفع علما فلسطينيا ضخما في المباراة + فیدیو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حمل العلم الفلسطيني الكبير، الذي رفعه الجمهور المغربي، عبارة "الحرية لفلسطين free Palestine"، وطاف المدرجات على أيدي المشجعين.

وتداول نشطاء صورا لتفاعل الجمهور المغربي مع فلسطين، وحمل أعلامها في الملاعب خلال المباراة، واللقاءات السابقة.

وكانت الجماهير التونسية رفعت علما ضخما لفلسطين، عند الدقيقة الـ48 من عمر مباراة منتخب نسور قرطاج أمام أستراليا، في مونديال كأس العالم بقطر 2022، في إشارة إلى التذكير بتاريخ احتلال فلسطين.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، رفعت الجماهير التونسية علما ضخما لفلسطين، كُتب عليه باللغة الإنجليزية "Free Palestine".

ورفع مشجعون تونسيون أعلاما أخرى لفلسطين، وارتدوا شارات بألوان "الكوفية الفلسطينية".

وتحول مونديال قطر إلى ساحة مواجهة حقيقية بين الشعوب العربية من جهة وكيان الاحتلال، والمطبعين في العالم العربي من جهة اخرى.

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