بريطانيا... ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه امتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب، لكن السكان أفادوا برائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار. لم يتم تصنيف الوضع على أنه حادث إرهابي، رغم أن السلطات تحقق في جميع السبل.

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة جزيرة جيرسي، إنه تم تنبيه الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.

وأكد سميث أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق "انهار تمامًا"، واصفًا الموقف بأنه "مشهد مدمر".

وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق. مضيفًا أنه تم نقل ما بين 20 و30 شخصًا إلى دار بلدية قريبة بحثا عن ملجأ.

وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت، وفقا لشبكة "سي إن إن".

جيرسي هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، وهي مملوكة للتاج البريطاني، ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة نفسها.

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