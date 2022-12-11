إيران تحلق الى نهائيات كأس العالم للمصارعة الحرة/ لقاء مع أمريكا للفوز بالبطولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة على منتخب العالم بنتيجة 6-4 في مباراته الثانية بعد فوز حاسم على اليابان بنتيجة 9-1 في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 الذي يقام حاليا في ولاية أيوا الاميركية.

وتأهل بذلك المنتخب الايراني إلى المباراة النهائية لكأس العالم، حيث يجب ان يتنافس مع المنتخب الامريكي ليفوز بلقب البطولة.

وتأهل المنتخب الامريكي الى المباراة النهاية لكأس العالم بعد فوزه على منتخبي منغوليا وجورجيا ضمن المجموعة الاولى في هذه المنافسات.

وسيقاتل منتخب جورجيا من المجموعة الاولى مع منتخب العالم من المجموعة الثانية من اجل تحديد الفائز على المركز الثالث.

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