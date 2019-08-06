مسابقة المصارعة الحرة العالمية للشباب على الأبواب

وافادت وكالة مهر للأنباء أن المسابقات سوف تبدأ في يوم 12أغسطس ولغاية 18أغسطس في مدينة "تالين" في "استونيا".

وسوف تكون المسابقات على النحو التالي:

يوم الإثنين 12أغسطس

من الساعة 10:30_2:00: مسابقات المرحلة الاولى للأوزان التالية 57، 65، 70، 79، 97 كيلوغرام

من الساعة 6:00_ 7:00: مسابقات نصف النهائي للأوزان التالية 57، 65، 70، 79، 97 كيلوغرام.

يوم الثلاثاء 13أغسطس

من الساعة 10:30_2:00: مسابقات المرحلة الاولى للأوزان التالية 61، 76، 86، 92، 125كيلوغرام

ومسابقات الفرص الجديدة للأوزان 57، 65، 70، 79،97كيلو غرام

من الساعة 5:15_6:00: مسابقات النصف النهائي للأوزان التالية 61، 76، 86، 92، 125كيلوغرام.

ومن الساعة 6:00_8:30: مسابقات النهائي والترتيب الأخير للاوزان التالية 57، 65، 70، 79، 97كيلوغرام.

الأربعاء 14أغسطس

من الساعة 10:30_2:00: مسابقات الفرص الجديدة للأوزان التالية 57، 65، 70، 79، 97،كيلوغرام.

من الساعة 6:00_8:30: مسابقات النهائي والترتيب الأخيرللأوزان 61، 74، 86، 92، 125كيلوغرام.

الجمعة 16أغسطس

من الساعة10:30_2:00: مسابقات المرحلة الاولى للاوزان التالية 55، 63، 77، 87، 130كيلوغرام.

من الساعة5:00_6:00: مسابقات نصف النهائي للأوزان التالية 55، 63، 77، 87، 130كيلوغرام.

السبت 17اغسطس

من الساعة 10:30_2:00: مسابقات المرحلة الاولى للاوزان التالية 60، 67، 72، 82، 97كيلو غرام.

ومسابقات الفرص الجديدة للأوزان التالية 55، 63، 77، 87، 130كيلوغرام.

من الساعة 5:15_ 6:00: مسابقات النصف النهائي للأوزان التالية 60، 67، 72، 82، 97كيلو غرام.

من الساعة 5:00_8:30: المسابقات النهائية والترتيب النهائي للأوزان التالية 55، 63، 77، 87، 130كيلوغرام.

الأحد 18أغسطس

من الساعة 10:30_2:00: مسابقات الفرص الجديدة للأوزان التالية 60، 67، 72، 82، 97كيلو غرام.

من الساعة 6:00_8:30: مسابقات النهائي والترتيب النهائي للأوزان التالية 60، 67، 72، 82، 97كيلو غرام. /انتهى/