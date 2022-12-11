الاحتلال الصهيوني يصدر اوامر لهدم مبان ومنازل ومنشآت في القدس والخليل ورام الله

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن مصادر محلية، قالت أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بهدم بناية سكنية تعود لعائلة الرجبي في بلدة سلوان، المقامة منذ ثلاثين عاما.

وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال، بوقف العمل والبناء في 11 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "زويدين" في البادية البدوية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في أربعة مساكن، تعود لكل من: ناصر الاتيمين، وابراهيم مفلح الاتيمين، وفايز الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحظيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الاتيمين، بالإضافة إلى اخطارين للمواطن هاشم ابراهيم الاتيمين، تشمل مسكنا ومرافقه.

وفي مسافر يطا، أخطرت تلك القوات المواطن ناصر ابو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة "التبان"، كما قامت بتصوير تجمع "خلة الضبع".

وفي رام الله، أخطرت قوات الاحتلال، بوقف البناء بمنزلين في بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الصوانة شمال البلدة، وسلمت المواطنين سامر مصطفى الخواجا، وخلدون أبو فخيدة، اخطارين بوقف البناء في منزليهما.

ويشار إلى أن منطقة جبل الصوانة مهددة بالاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال، ويمنع البناء فيها بحجة أنها مناطق "ج".

المصدر : شهاب

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