انعقاد مؤتمر للتضامن مع إيران في جنواب أفريقيا بعنوان "إيران ليست وحدها"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد اليوم الاثنين، مؤتمر إعلان التضامن مع إيران وإحياء ذكرى الشهداء عقد في جوهانسبرغ من قبل مركز أهل البيت الإسلامي بجنوب إفريقيا ABICSA تحت عنوان "إيران ليست وحدها".

وعقد هذا المؤتمر في جنوب إفريقيا بحضور عدد كبير من محبيّ الجمهورية الإسلامية، حيث تحدث عدد من العلماء وأساتذة الجامعات والناشطين السياسيين وكذلك السفير الإيراني عن مختلف مظاهر مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية خلال الـ 44 سنة الماضية.

وأدان المشاركون في هذا المؤتمر ، في معرض إعلانهم دعمهم وتضامنهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤامرات الأعداء ، وعلى رأسهم الغطرسة العالمية، ضد الثورة الإسلامية.

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