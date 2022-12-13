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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:١٩ م

وزير الخارجية اليمني: بيان الاتحاد الأوروبي بخصوص اليمن غير مستقل ويمثل التوجه الأمريكي

وزير الخارجية اليمني: بيان الاتحاد الأوروبي بخصوص اليمن غير مستقل ويمثل التوجه الأمريكي

علق وزير الخارجية هشام شرف على بيان مجلس الاتّحاد الأوروبي بخصوص الملف اليمني، واصفا إياه بغير المستقل ويمثل التوجه الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية اليمني، هشام شرف، قال في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، اليوم الثلاثاء، "إن الموقف الأوربي غير مستقل وهو مجرد صدى للموقف الأمريكي".

واعتبر وصف البيان الأوروبي لمطالب صنعاء وهي حقوق للشعب اليمني بالمتطرفة بالأمر السخيف.

وأكد شرف أن الهدوء الذي ينشده الطرف الأوروبي لن يتحقق الا بوقف العدوان ورفع الحصار والتسليم بالحقوق الأساسية لليمنيين.

وأشاد وزير الخارجية بموقف الجمهورية الإسلامية في إيران المساند للشعب اليمني، موضحا أن إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار.

المصدر: المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1928811

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