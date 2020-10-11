إيران تستخدم كل قوتها وقدراتها للدفاع عن الشعب اليمني المظلوم

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة " علي اصغر خاجي" أكد ثبات موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التسوية السياسية للأزمة اليمنية، مشددا على أن إيران تستخدم كل قوتها وقدراتها للدفاع عن الشعب اليمني المضطهد وعلى الساحة الدولية من خلال اجراء العديد من المشاورات الإقليمية والدولية.

وأتى ذلك خلال مباحثات أجراها كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية، هشام شرف عبدالله حول آخر التطورات في هذا البلد.

ومن جانبه، وجّه وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اليمنية الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها السياسي والانساني للشعب اليمني، واستعرض احدث اجراءات حكومة الانقاذ الوطني على صعيد الساحة الدولية والمراسلات التي اجريت مع منظمة الامم المتحدة في مسار توثيق جرائم التحالف السعودي في اليمن ومن ضمنها استمرار العدوان وتوقيف السفن الحاملة للوقود والمواد الغذائية في ظل الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.//انتهى