اللواء سلامي: مفتاح الاستقلال السياسي هو كسر التبعية/ الشعب الايراني اختار ان يكون قوياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، في المؤتمر السنوي لمقر خاتم، الذي عقد صباح اليوم، يجب أن نكون اقويا ونتصرف بقوة، مضيفا: لا يمكنك أن تكون ضعيفاً ومستقلاً. إذا لم تكن الدول والحكومات قوية، فسوف تنهار.

وشدد اللواء سلامي على أن الأمة الإيرانية اختارت أن تكون قوية، وأشار: نحن نعلم أن الاستقلال السياسي لا يمكن أن يحصل دون الاعتماد على الذات وبدون القدرة على البناء، ونعلم أن الأجانب لن يمنحونا أبدًا الاستقلال والسلطة والقوة والاقتدار.

واضاف نعلم أن عظمتنا يبنيها الجهد والجدية والعلم والتكنولوجيا ورجالنا. نحن دولة قررننا أن نعيش دون أن نتأثر بالآخرين.

وشدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية على أن مفتاح الاستقلال السياسي هو كسر التبعية والعدو يريد العمل ضد هذه القضية. يريدنا أن نكون تابعين ومعتمدين عليهم في حال اننا نريد أن نتصرف بناءً على إرادتنا الوطنية.

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