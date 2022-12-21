اللواء سلامي: العدو كرس جهوده لوقف عجلة تقدم الجمهورية الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، خلال خطابه في ملتقى اسبوع البحث في ايران، صباح اليوم الاربعاء، قال: "لا يمكننا اليوم أن نقف ضد السلطة العالمية دون ان نصبح قوة عالمية".

واضاف اللواء سلامي: "لكي نتمكن من تجاوز التحديات والعقبات التي يضعها اعداء إيران والإسلام امامنا، وان نقف ضد السلطة العالمية، لابد ان نتحول إلى قوة عالمية".

وتابع: "اننا في نضال مع من يسيء استخدام العلم والفن والتكنولوجيا للسيطرة على العالم، مستغيلن سلطتهم لوقف وتقييد تطور وتقدم الجمهورية الاسلامية".

واكد: "لقد ادرك العدو اليوم هذه الحقيقة التي تؤكد ان قوة عظيمة آخدة في التنامي وأن هذه القوة تتعارض مع رغباتهم، لذلك لا يحبون نهج تطور وتقدم الجمهورية الاسلامية في تطوير سياستها العالمية، ولا يتحملون مُثلها العليا، ولكن رغم رغبات العدو، لقد نبتت هذه القوة واستحكمت شجرتها ضد العواصف الشديدة. هذا هو نظامنا المقدس وثورتنا النقية التي تحاول وتؤتي ثمارها لتنقية العالم وتحقيق العدالة والحرية والأخلاق والروحانية في جسد البشرية".

واكد قائد حرس الثورة ان الأعداء يريدون أن يخضعونا تحت سيطرتهم ويحولوا العالم حسب رغباتهم حتى لا يتشكل نموذج قائم على الإسلام، مضيفا انهم كرسوا جهودهم لوقف عجلة تقدم نظام الجمهورية الاسلامية ليكون نموذج الثورة الإسلامية ضعيفا، وغير فعال؛ فاذن نحن محكومون بعدم الاستسلام في هذه المعركة.

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