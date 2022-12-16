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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:١٦ م

اللواء سلامي: جميع أعداء إيران شاركوا في الفتنة الأخيرة ضد شعبنا

اللواء سلامي: جميع أعداء إيران شاركوا في الفتنة الأخيرة ضد شعبنا

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان جميع الأعداء في العالم شاركوا في الفتنة ضد الشعب الإيراني، وهذه المشاركة للعدو واضحة للغاية، مؤكداً أنه لولا العقوبات المفروضة على إيران ما وصلت البلاد إلى هذهِ القوّة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن القائد العام للحرس الثوري، أوضح أنه في مواجهة الجمهورية الإسلامية شارك الصهاينة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية أيضاً، وقال: ان الأعداء صدقوا الأكاذيب التي يقولونها وهم أول ضحايا أكاذيبهم. بالطبع، يجب أن نعرف أن الأعداء لديهم قوة أضعف مما يظهرون.

وصرح القائد العام للحرس الثوري أنه مهما حاول العدو تدميرنا، فقد أصبحنا أقوياء في المواجهة، والقوة العسكرية الإيرانية اليوم هي جزء من خبراتنا وقدراتنا، وقال: إننا نصنع اليوم المستلزمات والعتاد العسكري بأنفسنا، ولولا العقوبات لما حققنا هذه النجاحات ولم نكن لنصبح أقوى.

/انتهى/

رمز الخبر 1928887

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