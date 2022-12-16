اللواء سلامي: جميع أعداء إيران شاركوا في الفتنة الأخيرة ضد شعبنا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن القائد العام للحرس الثوري، أوضح أنه في مواجهة الجمهورية الإسلامية شارك الصهاينة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية أيضاً، وقال: ان الأعداء صدقوا الأكاذيب التي يقولونها وهم أول ضحايا أكاذيبهم. بالطبع، يجب أن نعرف أن الأعداء لديهم قوة أضعف مما يظهرون.

وصرح القائد العام للحرس الثوري أنه مهما حاول العدو تدميرنا، فقد أصبحنا أقوياء في المواجهة، والقوة العسكرية الإيرانية اليوم هي جزء من خبراتنا وقدراتنا، وقال: إننا نصنع اليوم المستلزمات والعتاد العسكري بأنفسنا، ولولا العقوبات لما حققنا هذه النجاحات ولم نكن لنصبح أقوى.

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