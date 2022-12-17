  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥٩ ص

ايرواني: إيران تواصل تعاونها مع جميع الدول لمنع الإرهاب ومكافحته

ايرواني: إيران تواصل تعاونها مع جميع الدول لمنع الإرهاب ومكافحته

أعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، امير سعيد ايرواني، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل التعاون والتنسيق مع جميع الدول، وخاصة باكستان، لمكافحة الإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، في مراسم إحياء الذكرى الثامنة لضحايا الهجوم على مدرسة في بيشاور باكستان، ان الدولتان إيران وباكستان كانتا دائما تتقاسما المعاناة والسعادة والتحديات والفرص.

وقال السفير الإيراني إن إيران ضحية للإرهاب ولديها 17 ألف شهيد في هذا السياق، موضحا: "إن موقفنا الأساسي هو إدانة الإرهاب بأي شكل ونهج".

وفي إشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت من أوائل الدول التي أدانت الهجوم الإرهابي على مدرسة بيشاور، قال ايرواني: "ما زلنا نعرب عن تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وشعب وحكومة باكستان الذين ما زالوا يعانون من عواقب هذا الهجوم الإرهابي".

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "في إيران، وقع حادث إرهابي مؤخرا في مرقد شاهجراغ في شيراز، حيث استشهد 14 شخصا واعلنت داعش مسؤوليتها عن هذا التفجير".

وأضاف ايرواني انه ستواصل إيران تعاونها وتنسيقها مع جميع الدول، بما في ذلك دول جنوب وغرب آسيا، وخاصة باكستان، لمنع الإرهاب ومكافحته.

/انتهى/

رمز الخبر 1928898

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات