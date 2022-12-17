ايرواني: إيران تواصل تعاونها مع جميع الدول لمنع الإرهاب ومكافحته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، في مراسم إحياء الذكرى الثامنة لضحايا الهجوم على مدرسة في بيشاور باكستان، ان الدولتان إيران وباكستان كانتا دائما تتقاسما المعاناة والسعادة والتحديات والفرص.

وقال السفير الإيراني إن إيران ضحية للإرهاب ولديها 17 ألف شهيد في هذا السياق، موضحا: "إن موقفنا الأساسي هو إدانة الإرهاب بأي شكل ونهج".

وفي إشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت من أوائل الدول التي أدانت الهجوم الإرهابي على مدرسة بيشاور، قال ايرواني: "ما زلنا نعرب عن تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وشعب وحكومة باكستان الذين ما زالوا يعانون من عواقب هذا الهجوم الإرهابي".

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "في إيران، وقع حادث إرهابي مؤخرا في مرقد شاهجراغ في شيراز، حيث استشهد 14 شخصا واعلنت داعش مسؤوليتها عن هذا التفجير".

وأضاف ايرواني انه ستواصل إيران تعاونها وتنسيقها مع جميع الدول، بما في ذلك دول جنوب وغرب آسيا، وخاصة باكستان، لمنع الإرهاب ومكافحته.

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