الرئيس الايراني يطالب بتنوير الرأي العام حول اكاذيب العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الايراني خلال تصريحاته في جلسة الحكومة، اليوم السبت، إلى مخططات العدو ضد الشعب الايراني، قائلا: "ان إيضاح القضايا وشرحها في الوقت المناسب سيحل العقدة الذهنية للرأي العام وينتزع فرصة الكذب من العدو".

واعتبر رئيسي الصدق في كلام المسؤولين وسلوكهم من العوامل المهمة لبناء الثقة في المجتمع، قائلا: "إلى جانب الجهود المستمرة واستخدام الآليات الفعالة لحل المشاكل، فإن التوضيح والشرح الصحيح للقضايا في الوقت المناسب يحل العقدة الذهنية لدى الرأي العام ويتنزع من العدو فرصة استغلال الظروف و الكذب".

وطالب الرئيس الايراني رجال الدولة أن يقفوا بالقوة الكاملة في الدفاع عن حقوق الشعب ضد المستغلين والانتهازيين، وإذا تعذر في بعض الحالات عن أداء هذا الواجب فعليهم توضيح الأسباب للناس والجهات المختصة.

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