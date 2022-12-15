الرئيس الإيراني يتفقد مصنع "كوير تاير" لإطارات السيارات بمدينة بيرجند

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني زار مختلف أقسام هذا المصنع الذي يعد أكبر وحدة صناعية في المحافظة خلال جولته.

وقبل زيارته لمصنع "كوير تاير"، قام رئيسي بتشغيل الوحدة الثانية من مصفاة مدينة بيرجند بائتمان يعادل 23 مليون يورو.

كما أجرى رئيسي لقاء شعبيا مع عامة أهالي المحافظة في ملعب "أزادي" بمدينة بيرجند.

و في تصريح له للصحفيين لدى وصوله، أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان زيارته لمحافظة خراسان الجنوبية تأتي لمتابعة قرارات الزيارة السابقة ورفع العراقيل والمشاكل المحتملة لتنفيذها موضحا بأن حكومته لن توقف عجلة التقدم والتطور في البلاد منوها بالامكانيات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم (الخميس)، مطار الشهيد كاوة الدولي بمدينة بيرجند في أول زيارة له ضمن الجولة الثانية من زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من رئيس منظمة التخطيط والميزانية ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية للتنمية القروية والمناطق الريفية والمحرومة، وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والطرق والتنمية الحضرية، والجهاد الزراعي، والتعاون، والعمل والرخاء الاجتماعي، والاقتصاد والمالية، والنفط والطاقة.

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