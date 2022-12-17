  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:١١ م

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين قبل وصولها لليمن

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين قبل وصولها لليمن

أقدم تحالف العدوان، اليوم السبت، على احتجاز سفينة بنزين جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 5 سفن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة البنزين "جي اتش اوستن" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وقال "إمعاناً منه في الحصار وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني قام تحالف العدوان الأمريكي السعودي باحتجاز سفينة البنزين بالرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها القسري في جيبوتي".

ولفت المتوكل إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان والأمم المتحدة لسرعة الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم ممارسة القرصنة عليها مستقبلا.

المصدر: المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1928925

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات